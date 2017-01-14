ORTAKÖY’DE KORKUTAN YANGIN

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde dün saat 15.00 civarında çıkan ev yangını, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Melin DOBRAN

Armacon Sitesi B Blok’ta 6 numaralı dairede yangın çıktı. Mal sahibi Şaziye Arslankelle’nin olduğu dairede, Betül Yaşar kiracı olarak kalıyordu. Yanık kokusunu alan ve pencereden dumanların çıktığını fark eden apartman sakinleri, hemen itfaiyeye haber verdi.

İhbarı alan Lefkoşa itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yangın, elektriği açık unutulan yatak üzerindeki elektrikli battaniyenin aşırı ısınmasından dolayı çıktı..

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