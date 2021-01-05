Ortaköy’deki soygunda 2 tutuklu daha

Ortaköy’de yılın ilk gününde Monaf Alhakim’e karşı işlenen soygunla ilgili aranan iki kişi daha tutuklandı.

Soygundaki zanlı sayısı 5’e yükseldi. Polis basın bültenine göre, Monaf Alhakim’i ciddi şekilde darp ederek ve zor kullanarak 150 TL parasını çalan ve arabasına zarar verenler arasında bulunduğu için aranan zanlılar A.M.A. (E-26) ve A.M.A. (E-25) tespit edilerek tutuklandı.

Polis, aynı olayda F.N.S.J. (E-27), A.M.E.(E-18) ve M.Y.E.E.’yi (E-29) daha önce tutuklamıştı.