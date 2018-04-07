ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!

Alkollü ve süratli şekilde sürüş yapan Osas Omorefe zincirleme kazaya neden oldu

Onur ULAĞ

Gönyeli’de dün gece meydana gelen zincirleme trafik kazasında aralarında 2 yaşında bir çocuğunda bulunduğu dört kişi yaralandı. Kaza, 125 promil alkollü ve süratli bir şekilde sürüş yapan Osas Omorefe’nin dikkatsizliği sonucu Aytaç Kalender yönetimindeki araca çarpması sonucu gerçekleşti. Hızını alamayan alkollü sürücü, Kalender’e ait araca çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca vurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki araçta kaza yerindeki bir işyerinin vitrin camına hasar verdi. Kaza sonucu 39 yaşındaki Aytaç Kalender, eşi 40 yaşındaki Hamide Kalender çocukları 2 yaşındaki Zekai Kalender ve Osas Omorefe yaralandı.

Hem alkollü hem süratli

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde gece saat 00.40 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti. Polisten alınan bilgiye göre; yönetimindeki HR 745 plakalı araçla çift şeritli yolda 125 promil alkollü içki tesiri altında ve süratli bir şekilde seyreden Osas Omorefe, Ecevit Sokağı Kavşağına geldiğinde, sağ şeride geçip, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Aytaç Kalender yönetimindeki HS 786 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru savrulan HS 786 plakalı araç, çelik bariyerlere çarptıktan sonra sağ şerit içerisinde durdu. HR 745 plakalı araç ise kontrolsüz bir şekilde savrularak çelik bariyerlere vurduktan sonra yolun solundan dışarıya çıkarak Net Lift isimli işyeri önünde park halinde bulunan MZ 910 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile geriye doğru savrulan MZ 910 plakalı araçta arka kısmı ile Net Lift isimli işyerinin vitrin camlarına vurduktan sonra durabildi.

40 bin TL maddi hasar oluştu

Kaza sonucu yaralanan HR 745 plakalı aracın sürücüsü Osas Omurefe, HS 786 plakalı aracın sürücüsü Aytaç Kalender ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hamide Kalender ve Zekai Kalender, hafif bir şekilde yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada HR 745 plakalı araçta 20 bin TL, HS 786 plakalı araçta 10 bin TL, MZ 910 plakalı araçta 4 bin TL, Karayolları Dairesine ait çelik bariyerlerde 3 bin TL, Net Lift isimli işyerinin vitrin camlarında ise 2 bin 500 TL hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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