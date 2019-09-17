ORTAOKUL VE LİSELER DERS BAŞI YAPTI

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 18 bin ortaokul ve lise öğrenci ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 meslek lisesi öğrencisi bugün ders başı yaptı.

Ortaokul ve liselerde bugün ders başı yapıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 18 bin ortaokul ve lise öğrenci ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 meslek lisesi öğrencisi bugün ders başı yaptı.

1-16 ŞUBAT YARIYIL TATİLİ

Akademik takvime göre, hem İlköğretim Dairesi, hem de Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda birinci dönem 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek, öğrenciler ve öğretmenler yarıyıl tatilinin ardından 17 Şubat’ta ders başı yapacak.

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) 25 Ocak Cumartesi ve Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 19-25 Haziran tarihleri arasında olacak.