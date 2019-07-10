"ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ"
Çavuşoğlu:Ortaya çıkan rakamlar ürkütücü
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Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun organize ettiği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı” başladı.
Girne Vuni Palace Otel’de yer alan Çalıştay, 2 gün sürecek. Çalıştay’da konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, uyuşturucu konusunda belli çalışmaların yapıldığını belirterek ortaya çıkan rakamların ürkütücü olduğuna dikkat çekti.
2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren sosyal beceri eğitimin etkin bir şekilde sisteme konacağını belirten Çavuşoğlu, bakanlığın çalıştaydan çıkacak verileri dikkate alacağını da kaydetti.
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