"ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ"

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun organize ettiği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı” başladı.

Girne Vuni Palace Otel’de yer alan Çalıştay, 2 gün sürecek. Çalıştay’da konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, uyuşturucu konusunda belli çalışmaların yapıldığını belirterek ortaya çıkan rakamların ürkütücü olduğuna dikkat çekti.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren sosyal beceri eğitimin etkin bir şekilde sisteme konacağını belirten Çavuşoğlu, bakanlığın çalıştaydan çıkacak verileri dikkate alacağını da kaydetti.