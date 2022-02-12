Ortaya çıktı! Kendi cenaze müziğini...

12 yaşındaki Kyan Pannel'ın trajik ölümünden sonra ailesi bir kahreden bir detay keşfetti. Oğulları hakkındaki şaşırtan gerçeği öğrenen aile, bunun hikâyesini Facebook'tan paylaştı. Dünyanın dört bir yanındaki müzisyenler ise bu çağrıya kayıtsız kalmadı.

Derleyen: Fazilet Şenol / Milliyet.com.tr - Avustralya'da yaşayan 12 yaşındaki Kyan Pennell, geçen 31 Ocak'ta korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Küçük çocuk, karavan ve bir kapı arasında sıkışıp kaldığında, babası Ian'a aile çiftliğinde ev işlerinde yardım ediyordu. Küçük oğlunu yeni kaybetmiş olan yaslı anne, oğlunun ölümünden sonra, oğluna ait bir defterde inanılmaz bir detay keşfetti.

KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ

Kyan, YouTube eğitimlerini izleyerek hem Chopin hem de Beethoven çalmayı kendi kendine öğrenen bir klasik müzik tutkunuydu. Ölmeden 7 ay önce kendi kendine piyano çalmayı öğrenmiş ve anne-babasının haberi olmadan kendi bestesini yapmaya başlamıştı.

BESTE YAPMAYA BAŞLADIĞINDAN HABERİ YOKTU

Annesi Amanda Brierley'in ise oğlunun beste yapmaya başladığından haberi yoktu. Oğlunun boş defterinde bitmemiş bir şarkı bulan anne, onun cenaze töreninden önce bunu duymak için can attı. Çünkü acılı anne, oğlunun yaptığı besteyi kendisinden duyma fırsatı bulamamıştı.