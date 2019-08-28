ORUÇ REİS GEMİSİ DE AKDENİZ'E İNİYOR

Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından, Oruç Reis Gemisi de bölgede sismik araştırmalar yapmak üzere Akdeniz’e iniyor..

Türkiye’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan yola çıktığı bildirildi.

Türkiye; Yavuz ile Karpaz-1 kuyusunda, Fatih ile Finike-1 kuyusunda, sondajlarına devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle de sismik çalışmalarını Doğu Akdeniz’de sürdürüyor.

Türkiye, bu 3 geminin ardından, MTA Oruç Reis’i de bölgeye göndereceğinin mesajını geçtiğimiz ay verdi.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Temmuz’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara Denizi’ndeki çalışmalarının hemen ardından, Akdeniz’deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek” ifadelerini kullanmıştı.