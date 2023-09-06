Örümcekler rüya görüyor mu? Şaşırtan iddia!

Bir zamanlar rüya görme yeteneğinin sadece insanlara özgü bir özellik olduğu düşünülüyordu. Ancak şaşırtıcı derecede geniş bir yelpazedeki türler de bu beceriye sahip olabilir.

Laboratuvardaki zıplayan örümcekler gece boyunca bir kutunun içinde sallanıp duruyor. Arada sırada bacakları kıvrılıyor ve iplikçikleri seğiriyor. Yarı saydam dış iskeletlerinden gözleri görünüyor, retinaları ileri geri kayıyor. Almanya’daki Konstanz Üniversitesi’nde davranışsal ekolojist olan Daniela Rößler, ‘‘Bu örümceklerin uyku sırasında sergilediği hareketler, REM uykusuna çok benziyor’’ diyor. Gözlerin hızla hareket etmesi, REM (İngilizce ‘hızlı göz hareketi’nin kısaltması) uykusunun en karakteristik özelliklerinden biri.

İnsanlarda ise REM en çok rüya görülen, özellikle de en canlı rüyaların görüldüğü zaman dilimi. Bu da ilgi çekici bir soruya yol açıyor: Örümceklerin REM uykusu varsa, bu minik hayvanlar rüya da görebilir mi?

Rößler ve meslektaşları 2022’de retinası hareket eden örümcekler hakkında bir rapor yayınladı. Kameraları 34 örümceğe odaklayan araştırmacılar, bu canlıların yaklaşık her 17 dakikada bir REM benzeri kısa süreli uyku nöbetleri geçirdiğini tespit etti. Örümcekler bu REM benzeri nöbetler sırasında hareketsiz olsalar da, ekip henüz uyuduklarını kanıtlayamadı. Ancak Rößler, REM gibi görünen bu davranış gerçekten de REM ise örümceklerin rüya görmesinin yüksek bir olasılık olduğunu söylüyor.

Rößler bu tür sorular üzerine düşünen tek araştırmacı değil. Günümüzde bilim insanları örümcekler, kertenkeleler, mürekkep balıkları ve zebra balıkları gibi daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir hayvan yelpazesinde REM uykusu belirtileri buluyor. Bu sayı giderek artarken, araştırmacılar bir zamanlar insanlarla sınırlı olduğu düşünülen rüya görme durumunun, sanılandan çok daha yaygın olup olmadığını merak ediyor.

Memelilerde REM uykusu

İlk olarak 1953 yılında uyuyan bebeklerde gözlemlenen REM, kısa süre içinde kedi, fare, at, koyun, keseli sıçan ve armadillo (tatu) gibi diğer memelilerde de tespit edildi. REM uykusu genellikle hızlı göz hareketlerine ek olarak bir dizi özellik ile kendini gösteriyor: İskelet kaslarının geçici olarak felç olması, periyodik vücut seğirmeleri, beyin aktivitesinde, solunumda ve kalp atış hızında artışlar.

REM sırasında beyinde meydana gelen olaylar, en azından insanlarda, ayrıntılı bir şekilde biliniyor. Sessiz uyku olarak da bilinen REM dışı dönemlerde beyin aktivitesi senkronize oluyor. Nöronlar aynı anda ateşlenip sonra sessizleşerek, yavaş dalgalar olarak bilinen aktivite dalgaları oluşturuyor. Öte yandan REM sırasında beyin, uyanıklığı andıran elektriksel aktivite patlamaları sergiliyor.

Memeliler arasında bile REM uyku birebir aynı olmuyor. Ekidna (dikenli karıncayiyen) olarak adlandırılan keseli memeliler REM ve REM dışı uyku özelliklerini aynı anda gösteriyor. Balinalar ve yunuslarla ilgili raporlar, REM’i hiç deneyimlememiş olabileceklerini düşündürüyor. Kuşların REM uykusu ise gagaları ile kanatlarının seğirmesi ve başlarını tutan kaslarda güç kaybı ile birlikte geliyor.

Yine de araştırmacılar, yaşam ağacının birçok dalında benzer uyku evreleri bulmaya başlıyor.

REM sırasında hayvanların beyninde ne yaşanıyor?

Münih’teki Max Planck Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nde uyku bilimci olan Gianina Ungurean, güvercinlerin göz bebeklerinin, tıpkı kur yapma davranışı sırasında olduğu gibi, REM sırasında da daraldığını gözlemledi. Ungurean’a göre, bu durum güvercinlerin rüya mı gördükleri, yoksa uyanıkken yaşadıklarını bir şekilde yeniden mi deneyimledikleri sorusunu akla getiriyor.

REM uykusu bazı hayvanlarda deneyimlerin tekrarlanmasıyla ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar daha önce bir labirentte koşmuş olan farelerin uyku sırasında beyinlerindeki elektriksel aktiviteyi inceledi. Farelerin kafaları hareket etmediği hâlde, navigasyona yardımcı olan ve başın yönüyle bağlantılı nöronların ateşlendiği tespit edildi. Bunun yanı sıra farelerin göz hareketiyle ilişkili nöronlarında da aktivite gözlemlendi.

Ungurean’a göre bu kombinasyon, farelerin çevreyi taradıkları rüya benzeri bir deneyim yaşamış olabileceklerini gösteriyor.

Şimdi bu hayvanlar rüya görüyor mu, görmüyor mu?

Ungurean, tüm bu işaretler göz önüne alındığında, hayvanların rüya görmesinin gayet mümkün olduğunu söylüyor. Ancak labirentte koşan farelerde olduğu gibi, tekrarla ilişkili beyin aktivitesinin sadece REM veya uyku sırasında meydana gelmediğini de belirtiyor: Planlama ya da hayal kurma sırasında da ortaya çıkabilir.

Bunun yanı sıra REM ile rüya görme arasındaki bağlantı da kesin değil. İnsanlar REM dışında da rüya görüyor ve REM uykusunu bastırmak için ilaçlar kullanıldığında, katılımcılar yine de uzun ve tuhaf rüyalar görebiliyor. Ungurean’a göre, insanların rüya gördüğünü biliyoruz çünkü bunu dile getirebiliyoruz.

‘‘Ancak hayvanlar bunu söyleyemiyor, ki bu da onların rüya görüp görmediğini bilimsel olarak kanıtlamada yaşadığımız en büyük sorun.’’

REM’in neden gerçekleştiği konusunda bile hâlâ tartışmalar var. Washington Üniversitesi’nde sinirbilimci olan Paul Shaw, ‘‘Hiç kimse uykunun işlevinin ne olduğunu gerçekten bilmiyor’’ diyor.

En çok kabul gören fikirlerden biri, REM’in beynin anıları oluşturmasına ve yeniden düzenlemesine yardımcı olduğu. Diğer teoriler ise REM’in beyin gelişimini desteklediği, vücudun hareket sistemlerinin gelişmesine yardımcı olduğu, uyanıkken yapılan aktiviteler için gerekli olan devrelerin uyku sırasında bozulmaması için korunduğu ya da beyin ısısını artırdığı yönünde.

Ancak Iglesias, REM’in rolü her ne olursa olsun, hayvanlar alemindeki çok uzak türlerde de mevcut olduğu ortaya çıkarsa, bunun uykuyu anlamamıza yardımcı olacağına inanıyor. Bu gizemi çözmek için araştırmacılar ipuçlarını aramaya devam ediyor.

San Francisco Eyalet Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan David M. Peña-Guzmán ‘‘Mürekkep balıkları, örümcekler ve çok çeşitli diğer canlılar rüya görüyorsa, bu onların ne deneyimlediklerine dair ilginç sorular ortaya çıkarıyor’’ diyor.

‘‘Rüyalar izleyicinin bakış açısından ortaya çıktığı için rüya gören hayvanların da dünyayı kendi bakış açılarından görme yeteneğine sahip olmaları gerekiyor.’’

Guzmán rüya görmenin aynı zamanda hayvanların yaratıcı yeteneklere sahip olduğunu da göstereceğini ekliyor: ‘‘Dünyadan bu kopuşu gerçekleştirebilenlerin yalnızca insanlar olduğunu düşünmek istiyoruz. Ancak diğer hayvanlar hakkında biraz daha kafa yormamız gerekebilir.’’

Kaynak: BBC, Ceyda Yetim yerelleştirdi.

Mashable Türkiye