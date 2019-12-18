OSMAN IŞISAL KORKUTTU!

Değirmenlik Eski Belediye Başkanı Osman Işısal, dün akşam saatlerinde acil By- Pass ameliyatına alındı.

Göğüs ağrısı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Işısal'in ilk kontrollerinde üç ana damarının tıkalı olduğu tespiti konuldu.

Tüm damarları değiştirilen Osman Işısal'ın ilk belirlemelere göre sağlık durumu iyi. Işısal şu anda Yoğun Bakım Ünitesi'nde uyutuluyor.