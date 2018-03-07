OTEL ODASINDA CİNSEL İLİŞKİ ÖLÜMLE BİTTİ! NİŞANLISININ KARDEŞİNİ...

ABD’de bir adam, nişanlısının kardeşini cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

ABD’nin Houston bölgesinde Pazartesi günü cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkan 34 yaşındaki Jason Farmer, nişanlısının kardeşi Angela Montante’yi yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti.

Farmer, Perşembe günü cinsel ilişkiye girdiği 23 yaşındaki kadının boynunu, fantezi olsun diye çok kısa bir süre boyunca sıktığını söyledi.

Kadının paniklemesi üzerine hemen durduğunu ifade eden Farmer, buna rağmen Angela Montante’nin 3-5 dakika sonra öldüğünü öne sürdü.

Genç kadının cesedi, olaydan 24 saat sonra Farmer’ın polise ihbarıyla bulundu.

Mahkeme, cinsel suçlardan sabıkası olan Farmer’ı, boğularak öldüğü tespit edilen kadının ölümüyle ilgili olarak tutuklu yargılamaya devam edecek.