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OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU!

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU!

Ölü bulundu...

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Gazimağusa’da Yariv Lherer (E-59) adlı turist, kaldığı otel odasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı ölü bulundu. 

Ceset üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Lherer’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

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