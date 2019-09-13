OTEL ODASINDA UYUŞTURUCU!

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da, H.S.(E-39), H.G.(E-37) ve Ş.D (E-37)’nin kalmakta olduğu otel odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık 3 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturmaları devam ediyor.