OTELDE HIRSIZLIK!

Hırsızlık

1. 26.12.2019 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Kaan Otel isimli iş yerinin bar bölümünden muhtelif markalarda toplam 6 şişe alkollü içki çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında yürütülen ileri soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen Y.A. (E-35) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.