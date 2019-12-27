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OTELDE HIRSIZLIK!

OTELDE HIRSIZLIK!

1 kişi tutuklandı!

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Hırsızlık
1. 26.12.2019 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Kaan Otel isimli iş yerinin bar bölümünden muhtelif markalarda toplam 6 şişe alkollü içki çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında yürütülen ileri soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen Y.A. (E-35) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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