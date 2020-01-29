OTELDE HIRSIZLIK!

23.01.2020 tarihleri arasında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde ayrı b,ir yerde muhafaza edilen, Maryat Marine & Yatching Ltd. isimli işletmeye ait su sporlarında kullanılan araç ve malzemeler (1 adet Jet Ski, 2 adet wokeboard, 1 adet hoverboard, 3 adet Flyboard, 1 adet dalış takımı, 3 adet Jetski anahtarı, 1 adet çiftli set kayak takımı, 1 adet seascooter, 2 adet takım çantası, 2 adet su sporları kaskı, 2 adet Jet Ski motoru aksamları ve 1 adet Jet Ski gösterge paneli, direksiyon ile birlikte elektronik aksamları) çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen F.G. (E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.