Otizmli kadına HIV virüsü taşıyan görevli tecavüz etti!

Londra’da bir özel bakımevinde kalan 50’li yaşlarında otizmli bir kadın, iki dehşeti aynı anda yaşadı.

Otizmli kadın, kaldığı bakımevinde AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıyan bir gece görevlisinin tecavüzüne uğradı. Görevlinin 2006 ile 2016 yılları arasında tesiste çalıştığı, ancak talihsiz kadına HIV virüsü bulaştırdığı tecavüz olayının ne zaman yaşadığının henüz belirlenemediği açıklandı. İngiliz polisi, bakımevine hizmet sağlayan şirketle anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.