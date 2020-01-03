OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa’da Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada araç sürücüsü Abdullah Şan (E-31), yönetimindeki araç ile otobüs durağına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Lefkoşa’da Gazeteci Abdi İpekçi caddesinde soldan birinci şerit içerisinde güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Abdullah Şan (E-31) yönetimindeki JG 345 plakalı Toyota marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu Asal Şube önlerine geldiğinde, yolun sol kısmında kaldırım üzerinde bulunan otobüs durağına arabasının ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde savrulan JG 345 plakalı araç yine kaldırım üzerinde bulunan iki adet palmiye ağacına çarparak önü doğu istikametine bakar bir şekilde yol içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.