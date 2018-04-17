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OTOBÜS EVE GİRDİ!

OTOBÜS EVE GİRDİ!

Mağusa’da kaza: Otobüs eve girdi

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Salamis bölgesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkan otobüs evin bahçesine girdi

Mağusa’da Salamis bölgesinde yaşanan trafik kazasında bir otobüs kontrolden çıkarak evin bahçesine girdi .Olay yerinden edinin bilgiye göre şoför otobüste sıkıştı. Polis ve ambulans olay yerinde. Soruşturma sürüyor

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