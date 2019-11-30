OTOBÜS KAMYONA ÇARPTI!
Anayola dikkatsiz giren otobüs kamyona çarptı
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Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki SOS Çocuk Köyü yanında otobüs sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Saat 17.00 sıralarında SOS Çocuk Köyü çıkışından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na giriş yapmak isteyen dikkatsiz otobüs sürücüsü ana yolda Gönyeli istikametine doğru ilerlemekte olan kamyona çarpması sonucu yaşanan kazada otobüs şöförü yaralandığı bildirildi.
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