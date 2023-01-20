Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 04.15 sıralarında, eski Gazimağusa – Lefkoşa anayolu Berkel Mobilya önlerinde Erhan ÇELİK (E-59) yönetimindeki TKM 157 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yol içerisinde bulunan yaya, Gazimağusa’da sakin Mehmet Raif KOÇAK (E-18)’a çarpmıştır.

Kazada ağır yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastahanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT