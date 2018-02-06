OTOMOBİL EŞEĞE ÇARPTI!

Karpaz’da seyir halinde olan araç eşeğe çarptı. Araçta yaralanan olmaz iken eşek yaralandı.

Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkabilen eşeğin, ilk belirlemelere göre boyun ve kafa bölgesinden darbe aldı. Kazada aracın da ön kaputu ve camın zarar aldı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi ekipleri derhal olay yerine gidip yaralı hayvan ile ilgilendi.

Yaralanan eşek Taşkent Doğa Park’ında tedavi ediliyor

İşte Taşkent Doğa Park’ının yaralı eşeğin sağlık durumu ile ilgili açıklaması:

6 Subat 2018 01:00

Merkezde gerekli mudahaleleri yapıldı. Durumu şu anda stabil ve davranışları/tepkileri daha normal. En az 1 gözünü kaybetme riski var. İç kanama hala daha tehlike arz ediyor. İlk 24 saat önemli.

5 Subat 2018 23:00

Travmaya bağlı olarak bir göz tamamen kapalı ve ödem oluştu. Diğer göz kısmi kapalı. Kapalı olan gözün içerisinden yabancı maddeler çıkartıldı. İç kanaması var. Dilinde derin yırtık var. İlk müdahale yapıldı ve şu anda yolda. Merkeze ulaşında iç kanamasına ayrıca müdahale edilecek ve durumu stabil hale getirilmeye çalışılacak.