OTOMOBİL EŞEĞE ÇARPTI!
Eşek yaralandı!
Karpaz’da seyir halinde olan araç eşeğe çarptı. Araçta yaralanan olmaz iken eşek yaralandı.
Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkabilen eşeğin, ilk belirlemelere göre boyun ve kafa bölgesinden darbe aldı. Kazada aracın da ön kaputu ve camın zarar aldı.
KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi ekipleri derhal olay yerine gidip yaralı hayvan ile ilgilendi.
Yaralanan eşek Taşkent Doğa Park’ında tedavi ediliyor
İşte Taşkent Doğa Park’ının yaralı eşeğin sağlık durumu ile ilgili açıklaması:
6 Subat 2018 01:00
Merkezde gerekli mudahaleleri yapıldı. Durumu şu anda stabil ve davranışları/tepkileri daha normal. En az 1 gözünü kaybetme riski var. İç kanama hala daha tehlike arz ediyor. İlk 24 saat önemli.
5 Subat 2018 23:00
Travmaya bağlı olarak bir göz tamamen kapalı ve ödem oluştu. Diğer göz kısmi kapalı. Kapalı olan gözün içerisinden yabancı maddeler çıkartıldı. İç kanaması var. Dilinde derin yırtık var. İlk müdahale yapıldı ve şu anda yolda. Merkeze ulaşında iç kanamasına ayrıca müdahale edilecek ve durumu stabil hale getirilmeye çalışılacak.
5 Subat 2018: 22:50
Eşek Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi aracına yüklendi ve Merkeze gelmek için yola çıkdı. Durumu ciddi, veteriner hekimimiz Ayda Aktolga hayvanın durumu ile ilgili bilgileri paylaşmaya başladı. Az sonra burdan yayınlayacağız.
5 Subat 2018: 22:25
Birkaç güncel fotoğraf eklendi. Durumu ciddi görünüyor, Merkeze getirilmesi kesin gibi. Muayene devam ediyor.
5 Subat 2018, 21:50
Arkadaşlar olay yerine ulaştı, az sonra detayları buradan yayınlayacağız.
5 Şubat 2018, 20:00
Karpaz’da trafik kazasi. Bir arac ile bir esek carpisti. Aracda yaralanan yok.
Esek bir sure yerde yattikdan sonra ayaga kalkdi. Ilk belirlemelere gore boyun/kafa bolgesinden darbe almis. KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri derhal olay yerine gidip hayvani teslim aldilar.
Taskent Doğa Parkı ekibi yola çıktı, yerinde yapılacak ilk kontroller ve ilk müdahaleden sonra tedavide nasıl bir yol izleneceğine karar verilecek.
MHA
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