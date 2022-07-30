Otomobille çarpıp öldürdüğü çocuğun yüzüne bakınca dünyası başına yıkıldı

Afyonkarahisar'da bir baba, kullandığı otomobil ile aniden yola çıkan çocuğa çarptı. Arabadan indiğinde yerdekinin kendi oğlu olduğunu gören babanın dünyas başına yıkıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde H.S. (39) 03 AAC 713 plakalı otomobil ile ilerlediği sırada 8 yaşındaki oğlu Y.S., bir anda yola çıktı. Durumu geç fark eden baba ise çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Y.S. yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

İHA