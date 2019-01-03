OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

İki kişinin de akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği sonucu öldüğü tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre Mehmetçik’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hanife Şenler (K-47) ve Gazimağusa’daki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmail Bazuka’nın (E-51) otopsilerinde, her iki kişinin de “akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi.