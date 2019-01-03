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OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Son iki gündeki iki “ani ve gayri tabii ölüm” vakasıyla ilgili otopsi raporu açıklandı.

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İki kişinin de akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği sonucu öldüğü tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre Mehmetçik’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hanife Şenler (K-47) ve Gazimağusa’daki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmail Bazuka’nın (E-51) otopsilerinde, her iki kişinin de “akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi.

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