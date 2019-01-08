OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sönmez ve Hekimoğlu'nun otopsi sonuçları belli oldu
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Karaoğlanoğlu’nda sakin Jale Sönmez’in (K-74) ölümü ile ilgili olarak yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “aort damarının yırtılması” sonucu, Gazimağusa’da sakin Cengiz Hekimoğlu’nun (E-49) ise “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Jale Sönmez, Cengiz Hekimoğlu, otopsi
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