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OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sönmez ve Hekimoğlu'nun otopsi sonuçları belli oldu

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Karaoğlanoğlu’nda sakin Jale Sönmez’in (K-74) ölümü ile ilgili olarak yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “aort damarının yırtılması” sonucu,  Gazimağusa’da sakin Cengiz Hekimoğlu’nun (E-49) ise “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.

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