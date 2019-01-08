OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Karaoğlanoğlu’nda sakin Jale Sönmez’in (K-74) ölümü ile ilgili olarak yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “aort damarının yırtılması” sonucu, Gazimağusa’da sakin Cengiz Hekimoğlu’nun (E-49) ise “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.