OTOPSİ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

02.12.2018 tarihinde, Girne’de ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Viktor DYCHEK (E-83)’un 04.12.2018 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan 03.12.2018 tarihinde, Çatalköy’de ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yusuf Haluk GÜNDOĞDU (E-72)’nun, 04.12.2018 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.