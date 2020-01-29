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OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI!

OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI!

Hasan Kavaz’ın otopsi sonucu açıklandı

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Sütlüce’de dün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Hasan Kavaz’ın kalp yetmezliği nedeniyle kayatını kaybettiği açıklandı.

Polis bülteninde yer alan habere göre dün, Sütlüce’de oğluna ait evin avlusu içerisinde rahatsızlanarak yaşamın yitiren Hasan Kavaz’ın, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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