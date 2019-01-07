OTOPSİ YAPILDI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Ercan-Gaziköy anayolu üzerinde, yoldan yaklaşık 20-30 metre içeride, battaniye ve poşete sarılı olarak bulunan ceset üzerinde yapılan otopsi sonucu, cesedin kadın bir şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.

Cesedin ölüm zamanı ve ölüm şekli ise yapılacak ileri tetkikler sonucu belirlenecektir. Şahsın, kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.