OTOPSİ YAPILDI!
Kesin ölüm nedeni...
A+A-
Girne’de dün ikametgâhında ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Esther Mhola Nzego’nun (K) kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri üzerinde tetkik yapılacak.
Polisten verilen bilgiye göre, Esther Mhola Nzego’nun bugün yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
Etiketler : Esther Mhola Nzego, ölüm nedeni, otopsi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.