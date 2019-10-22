Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. OTOPSİ YAPILDI!
OTOPSİ YAPILDI!

OTOPSİ YAPILDI!

Kesin ölüm nedeni...

A+A-

Girne’de dün ikametgâhında ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Esther Mhola Nzego’nun (K) kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri üzerinde tetkik yapılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, Esther Mhola Nzego’nun bugün yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.