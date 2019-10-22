OTOPSİ YAPILDI!

Girne’de dün ikametgâhında ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Esther Mhola Nzego’nun (K) kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri üzerinde tetkik yapılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, Esther Mhola Nzego’nun bugün yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.