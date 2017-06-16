OTOPSİSİNDE BOĞULMA İZİ ÇIKTI!

Polis Basın Subaylığı dün akşam Alayköy'deki evinde ölü olarak bulunan Zehra Sorver’in cesedi üzerinde Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde boğularak öldürülmüş olabileceği bulgusuna rastlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere doku örnekleri alındığını kaydeden polis, Sorver’in kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucunda belli olacağı ifade edildi.