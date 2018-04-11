OTOSTOP ÇEKTİ, BENZİNİNİN BİTTİĞİNİ SÖYLEYİP...

Demirhan’da, Behçet Duran’ın aracına otostop yaparak binen E.K.(E-27)’nin kendisini polis kardeşi olarak tanıtıp, aracının benzininin bittiğini ve havaalanından kızını alacağı yönünde yalan beyanda bulunarak adı edilenden sahtekarlıkla 200 TL nakit para temin ettiğini açıkladı.

Bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.