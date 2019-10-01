ÖTÜKEN'DE ACI OLAY!
2 yaşındaki çocuğuna çarptı!
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BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre Ötüken Köyünde meydana gelen kazada 2 yaşındaki Deniz Mertsoy ağır yaralanarak ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastahanesine arından da Dr. Burhan Nalbatoğlu devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza, anne Meltem Konyalı Sertsoy’un arabası ile geri geri giderken 2 yaşındaki çocuğunu fark etmemesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.
Etiketler : Ötüken Köyü, kaza, Deniz Mertsoy, yaralanma
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