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ÖTÜKEN'DE ACI OLAY!

ÖTÜKEN'DE ACI OLAY!

2 yaşındaki çocuğuna çarptı!

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BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre Ötüken Köyünde meydana gelen kazada 2 yaşındaki Deniz Mertsoy ağır yaralanarak ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastahanesine arından da Dr. Burhan Nalbatoğlu devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza, anne Meltem Konyalı Sertsoy’un arabası ile geri geri giderken 2 yaşındaki çocuğunu fark etmemesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

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