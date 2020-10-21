Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi
Oxford koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
A+A-
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilyalı bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.
Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise COVID-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.(Kaynak:DHA)
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.