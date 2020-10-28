Oxford uzmanlarından rakiplerine çağrı: Aşıları karşılaştırıp en etkili olanı kullanalım

Corona virüsü aşısı çalışmalarında son aşamadaki 9 adaydan birine sahip olan Oxford Üniversitesi'ndeki uzmanlar önemli bir çağrıda bulundu. Uzmanlar bu yarışta tek bir kazanan olmayacağını, aşıları karşılaştırıp en etkili olanı geniş çaplı olarak kullanmak gerektiğini savundu.

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarından gelecek haberlerde. Ülkeler ve ilaç şirketleri adeta yarışa girerken, aşılarla ilgili birbiri ardına muhtemel tarihler açıklanıyor.

Ancak çalışmalarda en önde gösterilen adaylardan Oxford Üniversitesi’nde görevli uzmanlar önemli bir makele kaleme aldı. The Lancet dergisinde yayınlanan makalede Dr. Susanne Hodgson ve Dr. Kate Emary, halihazırda geliştirme aşamasında 200’den fazla aşı adayı olduğunu ancak bunlardan yalnızca 9’unun son klinik aşamasına geçebildiğini söyledi.

‘TEK KAZANAN OLMAYACAK’

Aşıların özelliklerinin karşılaştırılması gerektiğini söyleyen Dr. Hodgson, “Covid-19’a karşı tek bir aşının yarışı kazandığını göreceğimizi sanmıyorum. Farklı teknolojiler aşılara farklı avantajlar getirecektir. Tek bir aşının geniş ölçekli üretimi ve dağıtımında da muhtemel sıkıntılar olabilir. Aşıların başarılarını klinik olarak anlamlı bir şekilde karşılaştırmalı ve en etkili adayın geniş çaplı kullanımını sağlamalıyız” dedi.

ÇOK FAZLA GÖNÜLLÜYE İHTİYAÇ VAR

Makalenin diğer yazarı Dr. Emery ise, “Aşının Covid-19’a karşı koruyuculuğunu belirlemek için, aşı uygulanan kişilerdeki hastalığın ağır seyretme oranının, aşı olmayanlara göre önemli ölçüde düştüğünü görmemiz gerekir. Ancak coronaya yakalanan kişilerin küçük bir bölümünde semptomlar ağır geliştiği için çok büyük bir gönüllü grubuna ihtiyaç var. Bu aşıların koruyuculuğunu yalnızca büyük popülasyonlara uyguladığımızda görebileceğiz demek” ifadelerini kullandı.