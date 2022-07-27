‘Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin yıldızları, 9 yıl sonra aynı projede rol alacak

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin yıldızları Tolga Güleç ile Erkan Petekkaya, 9 yıl sonra aynı projede rol alacak

Bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tolga Güleç ve Erkan Petekkaya, 9 yıl aranın ardından aynı projede buluştu. Ünlü oyuncular, 'Filme Gel' adlı sinema filminde oynayacak.

Bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tolga Güleç ve Erkan Petekkaya, 9 yıl aranın ardından aynı projede buluştu. Ünlü oyuncular, 'Filme Gel' adlı sinema filminde oynayacak.

GÜLEÇ: ERKAN ABİ İLE KOMEDİ YAPMANIN KEYFİ AYRI"

Filmde Çetin karakterini canlandıran Tolga Güleç, "Erkan Abi ile yıllar sonra komedi yapmanın keyfi apayrı. Karşılıklı oynadığımız sahnelerde bazen gülmekten sahneyi çekemediğimiz anlar oluyor. Absürt komedinin tadına birlikte varıyoruz" diye konuştu.

"Filme Gel" üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak.

Snob Magazin