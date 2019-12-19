Öyle bir yerine estetik yaptırdı ki...

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Fetiş modeli olan Mary Magdalene, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için ameliyat oldu.

24 yaşındaki Mary Magdalene Kanadalı bir fetiş modeli olarak tanınıyor. Toronto’da yaşayan genç kadın Instagram’da 100 binin üzerinde takipçiye sahip. 21 yaşından beri sayısız estetik operasyon yaptıran Mary; kaş kaldırma, yanak ve dudaklara dolgu, göğüs silikonları ve kalça kaldırma gibi operasyonlar geçirdi.

AMELİYATTA NEREDEYSE ÖLÜYORDU

Ancak ilginç kadın, bunlarla yetinmedi ve dünyanın en büyük vajinası için de bıçak altına yatmaya karar verdi. Doktorlar ise bu ameliyatın riskleri konusunda onu uyardı. Ancak Mary kimseyi dinlemedi ve ameliyatta kararlı oldu. Ameliyat sırasında çok fazla kan kaybettiği için hayatı ciddi tehlikeye giren kadının ameliyatın ardından da komplikasyonları devam etti. Ameliyat sırasında Mary, çok fazla kan kaybettiği için doktorlar kendisine iki ünite kan vererek hayatını kurtardı.

ŞİMDİYE KADAR AMELİYATLARA 100 BİN DOLAR HARCADI

Mary: 'Yeni görüntü çok iyi yağla ilgili komplikasyonlarım var, bu yüzden vajina enjeksiyonları (dolgu) yapmaya devam etmem gerekecek' dedi. Mary ayrıca enjeksiyon yapıldıkça vajinası büyümeye devam ettiği için endişeli olduğunu belirtti. Genç kadın: 'Bence bu büyüme muhtemelen şişmekten kaynaklanıyor. Doktor endişelenmememi söyledi. Bu yüzden rahatlamaya çalışıyorum' şeklinde konuştu.

Kendini bu haliyle daha özgüvenli hissetiğini söyleyen fetiş modeli Mary, şu ana kadar yaptırdığı estetik operasyonlara 100 bin dolar harcadı.