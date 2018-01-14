OYTUN ERSAN GRAMMY YOLUNDA

İkinci albümü ‘Fusiolicious’u piyasaya sunmaya hazırlanan Ersan, Grammy Ödül töreninde üye olarak katılacak.

Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği Grammy Müzik Ödülleri 28 Ocak Pazar günü yapılacak.

Oytun Ersan da aldığı davet üzerine törende Grammy Akademisi Üyesi olarak yer almak için menajeri ve aynı zamande eşi MelisÜnal Ersan’la birlikte New York’a gidecek.

İlk albümü East Meets West’i 2015 yılında çıkarak Oytun Ersan, ikinci albümünde bu kez üç kıtadan pek çok ünlü müzisyeni bir araya getiriyor.

Albümde kimler yer alıyor?

‘’Fusiolicious’’ albümündeki bestelerin tümü Oytun Ersan’a ait…

Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen ve Jazz dünyasının en iddialı isimlerini ayni çatı altında ilk kez bir araya getirecek olan bu albüm, başta Ana Sponsor SAYTEV Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı olmak üzere, Li-Koop Bankası ve KKTCELL’in değerli katkılarıyla müzik severlerle buluşacak.

Kendisine albümde eşlik eden sanatçılara bakıldığında ise kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi oluyor.

Davullarda Jazz müziğin efsanevi isimlerinden Dave Weckl, yer alıyor.

Weckly, Jazz Fusion sevenlerin çok yakından tanıdığı biri. Bu türün atası kabul edilen ve 80 li yıllarda müzik listelerinin ilk sıralarına ambargo koyan Chick Corea Electric Band’ın üyesi olan Weckl, Natalie Cole, B.B. King ve Mike Stern gibi dev isimlerle de sahne aldı.

Saksafonda ise yine bir başka dev isim Eric Marienthal Ersan’a eşlik ediyor. Marienthal de Weckl gibi Chick Corea Electric Band’da çalışmış bir sanatçı. Ayrıca Elton John, Stevie Wonder gibi dev isimlerle yaptığı çalışmalarla kendinden söz ettirmiş biri.

Klavyyeler Randy Baker, Billy Cobham ve Quincy Jones gibi isimlerle sahne alan iki ünlü isim Gary Husband ve Gerry Etkins emanet edilmiş.

Gitarlarda ise tanıdık isimler var.

İlk göze çarpan isim, Jaaz fusion dalında uluslararası arenada büyük başarılara imza atan ve aynı zamanda Oytun Ersan’ın ağabeyi olan Kıbrıslı sanatçı Okan Ersan var.

Marcus Miller, Chris Minh Doky gibi isimlerle çalışan dünyaca ünlü gitarist Dean Brown, Chick Corea ve Yellow Jackets gibi guruplar ile ayni sahneyi paylaşan Mike Miller ve Avusturalyalı ünlü gitarist Brett Garsed albümde Oytun Ersan’a eşlik eden diğer isimler.

Trombonda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi, Sayın Aycan Tezel’in öğrencisi Dr. Gökay Gökşen ve trompette San Diego Youth Symphony Orchestra, London BBC Symphony Orchestra ve TRT İstanbul Caz Orkestrası gibi önemli oluşumlarda yer almış değerli sanatçı Utku Akyol bulunuyor.

Kemanda ise yine bir efsane isim, Karen Briggs göze çarpıyor.

‘Lady in Red’ olarak da tanınan, Briggs, Yanni’nin baş kemanisti ve Stanley Clarke ve Diana Ross gibi müzik devleri ile çalışmış bir virtüöz.

Ersan’a ayrıca büyülü sesleriyle ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden değerli vokalistler Simge Akdoğu ve Aytunç Akdoğu kardeşler eşlik ediyor.

Albümün yapım ve ses mühendisliğini kendisi de bas gitarist olan ve yaptığı çalışmalarla pek çok kez Grammy ödülüne değer görülen sanatçı Ric Fierabracci üstleniyor.

Oytun Ersan, 2018 yılı Grammy ödüllerine üye olarak katılırken, albümü de 2019 yılı ödüllerine aday.

Funk Jazz ve Batı ezgilerinin ağırlıkta hissedileceği Fusiolicious albümü, dünyanın en prestijli müzik ödülleri olarak bilinen Grammy Awards platformunda büyük isimlerle yarışacak.

Oytun Ersan kimdir?

Grammy Recording Akademisi üyesi olan Oytun Ersan, 20 yılı aşkın bir müzisyenlik geçmişine sahip. Sanatçı, henüz 15 yaşındayken halen görev yaptığı Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’na katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Akademisi’nden mezun olan Ersan, genel eğitmenlik üzerine yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

Ersan, aynı zamanda Royal College of Music’in Şeflik Profesörü ve European Union Youth Orchestra Şefi Prof. Dr. Peter Stark tarafından Birleşik Krallık’ta düzenlenen Şeflik Master Class Kursunu başarıyla tamamladı.

Sanatçı, başta dünyaca ünlü Jazz Fusion gitaristi olan abisi Okan Ersan olmak üzere, Dave Weckl, Eric Marienthal, Gerry Etkins, Gary Husband, Karen Briggs, Dean Brown, Mike Miller, Wycliffe Gordon, Brett Garsed, Çağrı Sertel, Tony Jones, Ola Onabule gibi birçok değerli isimle çalıştı.

Oytun Ersan, 2013 yılında dünyanın en prestijli bass gitar üreticilerinden olan ve Brooklyn ABD’de bulunan Fodera firması tarafından Fodera Artisti ve Tanıtım Sanatçısı ve hemen ardından yine ABD’de bulunan dünyaca ünlü GruvGear firmasının artist ve tanıtım sanatçısı ilan edildi.

Yine aynı yıl içerisinde MarkBass firması da Oytun Ersan’ı Kıbrıs tanıtım sanatçısı ilan etti. Sanatçı, Bass Musician Magazine, Bass Guitar Magazine, All About Jazz ve Jazz Dergisi gibi platformlara haber konusu olmayı başardı.

Ersan, 23 – 25 Ocak 2015 tarihleri arasında Los Angeles, California ABD’de gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük müzik fuarı olarak bilinen The Namm Show’da da sahne almıştı.

Geçtiğimiz aylarda bir atılımda bulunan Fodera firması Ersan’ı ‘‘öne çıkar artistleri’’ arasına aldığını duyurdu. Ersan böylelikle tüm dünyadan sadece yirmi iki bas gitaristin tanıtıldığı platformda yerini almış oldu.