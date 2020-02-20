Oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı!

Altunizade'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu belirtildi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Altunizade’de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural’a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural’ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar’daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural’ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.