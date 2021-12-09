Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı

Eşi Ali Atay'ın "Çok mutluyum lan" yazılı paylaşımından dolayı ikinci kez hamile olduğu ileri sürülen oyuncu Hazal Kaya'dan beklenen açıklama geldi. Hamilelik iddiasını yalanlayan oyuncu, "Eşim işle ilgili bir gelişme için o paylaşımı yaptı" dedi.

Son olarak Misafir dizisinde rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl ilk bebeklerini de kucağına aldı. Kaya'nın şimdilerde ikinci kez hamile olduğu ileri sürüldü. Kaya2dan kısa sürede gündem olan iddiaya yanıt gecikmedi.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL, ALİ'NİN PAYLAŞIMI YANLIŞ ANLAŞILDI"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hazal Kaya, hamilelik iddiasını yalanladı. Ali Atay'ın paylaşımının yanlış anlaşıldığını söyleyen Kaya, "İddialar doğru değil, Ali'nin attığı tweet yanlış anlaşıldı. İş ile ilgili bir gelişmeyle ilgili o tweet'i attı" şeklinde konuştu.

ALİ ATAY'IN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Başarılı oyuncu Ali Atay'ın Twitter'dan "Çok mutluyum lan" diyerek paylaşım yapması akıllara Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu iddiasını akıllara getirmişti. Kaya'nın eşinin paylaşımına kalp emojisiyle karşılık vermesi de iddiayı güçlendirmişti.