ÖZ KIZINI TACİZ ETTİ!
İğrenç olay!
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Girne’de üniversite öğrencisi öz kızına ‘taciz’ iddiasıyla 46 yaşındaki isminin baş harfleri A.İ olan bir kişi tutuklandı.
Girne’de üniversite öğrencisi öz kızına ‘taciz’ iddiasıyla 46 yaşındaki isminin baş harfleri A.İ olan bir kişi tutuklandı.
Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada yakalandığı öğrenilen zanlı, bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhinde iki gün tutukluluk kararı alındı.
Yenidüzen
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