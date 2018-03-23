ÖZ KIZIYLA SEVGİLİ OLMAK İSTEDİ...

Öz kızına cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.V.İ adlı zanlı, 2 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Kader Çamlıbelli, mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı A.V.İ’nin, 2018 yılı Şubat ve Mart ayı içinde Girne’de meydana gelen “Cinsel saldırı ve cinsel taciz suçu ile ilgili olarak tutuklandığını belirtti.

Zanlının, 22 Şubat tarihinde, 16:15 raddelerinde, Karaoğlanoğlu’nda bulunan bir kız yurdu civarında, kiraladığı araç içinde, öz kızı olan G.İ’nin yüzünü eliyle sıkıp dudağını öpmek amacıyla kendisine doğru çektikten sonra, eliyle bacağını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu kaydeden tahkikat sorumlusu, Zanlı’nın, 20 Mart 2018 tarihinde, saat 11:00 raddelerinde, kızını arayarak, cinsel içerikli konuşmalarla cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Zanlının alınan şikayet üzerine, 20 Mart 2018 tarihinde, KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Ercan Havalimanı'nda tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını anlatan tahkikat sorumlusu, zanlının 2 günlük tutukluluk süresince, psikolog ve psikiyatristlerin kontrolünden geçirilerek cezai ehliyetinin olduğunun belirlendiğini ifade etti..

Meseleyle ilgili olarak 5 kişinin ifadesinin alınması gerektiğini, müşteki G.İ’nin cep telefonunda ses kaydı bulunduğunu, müşteki ve zanlıdan alınan ses örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini kaydeden tahkikat sorumlusu, gelecek rapor ışığında yeniden izahat isteneceğini belirtti.

Zanlının, bugün mahkemeye çıkmadan önce gönüllü ifade verildiğini de söyleyen tahkikat sorumlusu, bu ifadenin de teyit ve tekzipinin yapılması gerektiğini anlattı.

Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve tahkikara etki edebileceğini söyleyen tahkikat sorumlusu, tahkikatın selameti için zanlının tutukluluk süresinin 6 gün daha uzatılmasını talep etti.

Zanlı avukatı ise, tutukluluk talebine itirazda bulunmazken, zanlının eşiyle görüşme talebi olduğunu belirtti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut mesutoğlu, zanlının serbest kalması ya da eşiyle göürşmesinin tahkikata bu aşamada olumsuz etki edebileceğini belirterek, zanlının tuutkluluk süresinin 6 gün daha uzatılması emrini verdi.

Öte yandan, 8 yaşında bir çocuğa cinsel tacizde buludnuğu gerekçesiyle tutuklanan, Ö.E’de bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı..

Mahkemede zanlının, hakkında görülecek davada hazır bulunmasını sağlamak için, 2 ayı geçmemek kaydıyla Lefkoşa Merkezi Cezaevine gönderilmesi emri verildi.

BRT