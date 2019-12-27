ÖZ OĞLUNA TECAVÜZ EDİP, DÖVE DÖVE ÖLDÜRMÜŞTÜ...

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Öz oğlu Mustafa Diker’e tecavüz edip, daha sonra döve döve öldüren mahkûm Erol Diker’in dosyaladığı istinaf, Yagıtay Ceza Mahkemesi huzurunda dinlendi.

Öz oğlu Mustafa Diker’e tecavüz edip, daha sonra döve döve öldüren mahkûm Erol Diker’in dosyaladığı istinaf, Yagıtay Ceza Mahkemesi huzurunda dinlendi.

Yargıtay Ceza, istinafı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.

Kararı hatalı ve çok buldu

KKTC’de, 2013 yılında büyük infiale neden olan ve “küçük Mustafa cinayeti” diye bilinen cinayet olayı nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan baba Erol Diker, mahkeme kararını hatalı, cezasını da çok bularak Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.