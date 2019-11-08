'Ozan Güven-Yüsra Geyik ayrıldı' iddiası!
'Ozan Güven-Yüsra Geyik ayrıldı' iddiası!
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'Arka Sokaklar' dizisiyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik ile Ozan Güven'in bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyordu. Yakışıklı oyuncu Güven'in, 29 yaşındaki meslektaşı ile ayrıldığı iddia edildi.
TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcularından Eylem İpek Şafak, Ozan Güven-Yüsra Geyik ikilisinin ayrıldığını söyledi. Canlı yayında konuşan, "Ayrılmışlar ama belki yine barışırlar. Genelde öyle ayrıl-barış yapıyorlar" dedi.
Etiketler : Arka Sokaklar, Yüsra Geyik, Ozan Güven, ayrılık
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