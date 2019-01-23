Ozan Güven'le evleri ayırdık

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden kendisine yönelik sorulan soruları cevapladı

'Karakomik Filmler' ile sinema seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz,Twitter’da kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi

'ÇOK ZAMAN OLUYOR'

Usta komedyen, bir takipçisinin "Bence Ozan Güven'e verdi teli, uyudu" şeklindeki yorumuna, "Ozan'la evleri ayırdık. Çok zaman oluyor" esprisini yaptı.