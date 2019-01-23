Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Ozan Güven'le evleri ayırdık
Ozan Güven'le evleri ayırdık

Ozan Güven'le evleri ayırdık

Ozan Güven'le evleri ayırdık

A+A-

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden kendisine yönelik sorulan soruları cevapladı

'Karakomik Filmler' ile sinema seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz,Twitter’da kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi

'ÇOK ZAMAN OLUYOR'

Usta komedyen, bir takipçisinin "Bence Ozan Güven'e verdi teli, uyudu" şeklindeki yorumuna, "Ozan'la evleri ayırdık. Çok zaman oluyor" esprisini yaptı.

5c47eab2ae298bafbc63f1cc.jpg

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.