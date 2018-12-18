Ozan Kabak şoku!

İngiliz devi Manchester United, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'la yakından ilgileniyor.

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Stoper pozisyonunda arayışlarını sürdüren İngiliz devi Manchester United'ın hocası Jose Mourinho, genç savunmacı için ısrarını sürdürüyor.

İngiliz basınının gündeme getirdiği iddiaya göre; Manchester City, Inter ve Roma'nın da takibinde olan Ozan Kabak için Manchester United, 7.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini gözden çıkardı.

20 milyon euro piyasa değeri biçilen 18 yaşındaki futbolcu yeni sözleşmeye imza atmazsa, değerinin çok altında bir rakama Premier Lig'in yolunu tutabilir.