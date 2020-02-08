Ozan Kabak tarihe geçecek! Flaş transfer...

Bild gazetesi, başta Arsenal ve Manchester City olmak üzere Premier Lig devlerinin 45 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan Ozan Kabak’ı transfer etmek istediklerini yazdı. Anlaşma gerçekleşirse, Schalke’nin Sane’den sonraki en pahalı yıldızı Ozan olacak.