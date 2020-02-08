Ozan Kabak tarihe geçecek! Flaş transfer...
Ozan Kabak tarihe geçecek! Flaş transfer...
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Bild gazetesi, başta Arsenal ve Manchester City olmak üzere Premier Lig devlerinin 45 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan Ozan Kabak’ı transfer etmek istediklerini yazdı. Anlaşma gerçekleşirse, Schalke’nin Sane’den sonraki en pahalı yıldızı Ozan olacak.
Henüz 18 yaşında Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkan Ozan Kabak, yarım sezonluk performansıyla Stuttgart’a transfer olmuş ve kulübüne 11 milyon Euro bonservis bedeli kazandırmıştı.
Sezon sonunda 15 milyon Euro’ya Schalke’nin yolunu tutan milli futbolcu, yükselişini hız kesmeden sürdürüyor.
Kısa sürede Schalke’de taraftarın sevgilisi olmayı başaran Ozan Kabak’ın adı devlerle anılıyor. 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte genç futbolcu için 45 milyon Euro’luk çıkış opsiyonu devreye girecek.
Etiketler : Arsenal, Manchester City, Ozan Kabak, transfer
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