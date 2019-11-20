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OZANKÖY ŞEHİTLERİ ANILACAK

OZANKÖY ŞEHİTLERİ ANILACAK

Ozanköy şehitleri anılacak

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Ozanköy şehitleri, 22 Kasım’da Ozanköy Şehitleri Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören saat 09.00’da anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve ardından İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesini, Girne İngiliz Okulundan bir öğrencinin şiir okuması izleyecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erecek.

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