Ozanköy ve Karşıyaka’da ani ölüm

Ozanköy ve Karşıyaka’da ani rahatsızlık sonucu 38 ve 78 yaşlarında iki kişi yaşımı yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ozanköy’de sakin Dimitri Chichvarin (E-38) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü bulundu. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Karşıyaka’da sakin William Wodson (E-78) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

BAYTAŞ’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP VE SOLUNUM YETMEZLİĞİ

Gazimağusa’da önceki gün ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitiren Bilal Baytaş’ın (E-64) otopsisinde, ölüm sebebinin; “kalp krizi ve kronik akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da, G.D.K.’nin (K-34) çalışmakta olduğu iş yerinde, iş yeri adına müşterilerden tahsil ettiği 12 bin 39,96 TL nakit para ile bir adet 12 bin 807,56 TL meblağlı çek yaprağını iş yeri hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği ve çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

YAYLA KÖYÜNDE İÇKİ HIRSIZLIĞI

Güzelyurt’ta Yayla köyünde faaliyet gösteren bir market içerisinde satışa sunulan toplam 32 bin 14 TL değerinde muhtelif marka ve sayıda alkollü içki çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen B.A. (E-30) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.