ÖZARSAY'DAN, EMİNE PİLLİ AÇIKLAMASI...

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürlüğüne, eski müdürlerden Emine Pilli’nin atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emine Pilli’nin, eşi üzerinden yapılmaya çalışılan yorumları hayretle okuduğunu belirtti. Özersay, bu konuda bazı hususları hatırlatmak istediğini kaydetti.

Emine Pilli ile, daha önce müdür olduğu dönemde birlikte çalıştığını ve kendisiyle profesyonel anlamda çalışma tecrübesi bulunduğunu aktaran Özersay, “Müzakereci olduğum dönemde tüm teknik komiteler bana bağlıydı ve kendisi de o dönemde Kültürel Miras Komitesi’nin de başkanlığını yapıyordu” dedi.

Emine Pilli’nin eski eserler konusunda orada yıllarca müdürlük görevi yaptığı için tecrübeli ve yetişmiş bir bürokrat olduğunu vurgulayan Özersay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ndeki ve daha önce müdürlük yapmış, emekli olan güvenilir kişilerle yaptığı istişarelerde de Emine Pilli’nin adının önerildiğini belirtti.

Özersay açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Emine Pilli düne kadar bir müşavir olarak evde oturuyor ve devletten üst düzey kamu görevlisi olarak maaşını alıyordu. Müşavirleri değerlendireceğimizi söylerken, müşavir olarak evde oturmak zorunda bırakılan birisini bu göreve getirdik, yani eski görevine getirdik ve devlet için de ilave bir masraf söz konusu olmadı.

Bu görevlere gelmeden önce ‘görevini iyi yapan bürokratlarla çalışmaya devam edeceğiz, hepsini görevden alıp partimizden olan isimleri atamayacağız’ demiştik. Bu bağlamda Bakanlığıma Şeker Sigorta bağlandığında da, Eski Eserler Dairesi bağlandığında da, Kalkınma Bankası bağlandığında da müdürlerini görevden almadım ve birlikte çalışmaya, tecrübelerinden yararlanmaya gayret gösterdim ve gösteriyorum. Bundan sonra da bu tavrım devam edecek, kamuda partizanlığın kırılabilmesi için bu anlayışın yerleşmesi esas olmalıdır.”

“Kadına karşı şiddeti protesto ettiğimiz böyle bir günde, profesyonel olarak mesleğinde kendini kanıtlamış olan bir kadını, eşi üzerinden tanımlamaya çalışanların tam da bir nevi şiddet uyguladıklarını düşünüyorum ve bunu kınıyorum” diyen Özersay, “Ucuz popülist bir siyaset uğruna bu yorumları yapanlar, mesleğinde tecrübeli bir kadın yöneticiyi, eskiden aynı görevi yapmış bir kadın bürokratı, Bakan olan eşi üzerinden değerlendirerek bu çağda kadına verdikleri değeri gösteriyorlar. Asıl sorgulamamız gereken budur diye düşünüyorum.” İfadesini kullandı.

Bu çağda bir kadını profesyonel tecrübesi üzerinden değil eşi üzerinden tanımlamanın yanlış olduğunu söyleyen Özersay, bu vesileyle kadına karşı şiddeti kınadığını yineledi.