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ÖZBERKMAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ...

ÖZBERKMAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ...

Acı kayıp...

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Ülkemizin tanımış iş insanlarından OERO TRADİNG Direktörü Bertan Özberkman’ın babası Nabi Özberkman, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Aniden rahatsızlanan 1941 doğumlu Nabi Özberkman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile tarafından yapılan açıklamada, Nabi Özberkman, dün Lefkoşa’da İsmail Safa camiinde kılınan ikindi namazını müteakip defnedildi.

 

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