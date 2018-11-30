Özcan, Burak Özçivit'i çok kızdıracak!

Özcan Deniz, Burak Özçivit'le evli olan ve 4 aylık hamile olan eski sevgilisi Fahriye Evcen'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz 4 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Fahriye Evcen'in 'Evim Sensin' filminden bir fotoğrafını Twitterhesabından paylaştı.

Özcan Deniz ve Fahriye Evcen 2012 yılında, Evim Sensin isimli filmde başrolü paylaşmışlardı. Çift filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra 4 yıllık ilişkisini noktalandırdı.

Özcan Deniz geçen mart ayında Feyza Aktan ile evlendi ve Kuzey adında bir oğlu var. Fahriye Evcen ise 2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine girdi. 4 aylık da hamile.

Özcan Deniz'in 2012 yılından yaptığı 'tbt' paylaşımına takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:

'KIYAMET IS COMING!'

-Bu iyi olmadı, kıyamet kopabilir.

-Kıyamet is coming...

-Film bittikten sonra ayrılmanız çok üzücüydü.

-Akşam eve girebilirsin inşallah abi?

-Buralar karışacak.

-O ev yandı bitti kül oldu ama yine de sen bilirsin abi.

-İkiniz de evlisiniz. Niye böyle bir paylaşım yaptın şimdi?

'KEŞFETTE KARŞIMA ÇIKTI'

Özcan Deniz geçen sene de Fahriye Evcen'in Instagram fotoğraflarını beğenmişti. Daha sonra da şu açıklamayı yapmıştı:

"Keşfette karşıma çıktı ve bir kaza sonucu beğendim. Umarım bu yanlış anlaşılmanın önüne geçebilirim."