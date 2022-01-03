Özcan Deniz'den İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ilk paylaşım

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar ile ilk kez fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’la olaylı şekilde boşanmış ve oğulları Kuzey için velayet savaşına girişmişlerdi.

Eski eşi Feyza Aktan, Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin üç yaşındaki oğulları Kuzey’le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey’in velayetinin annede kalmasına karar vermişti. 50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

Deniz, sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koydu.

Hürriyet